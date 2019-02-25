Sony Xperia 1 İlk Bakış | 21: 9 Hdr Destekli 4k Oled Ekran!
1 saat önce
Dünyanın ilk 4K OLED ekranını kullanan telefon olan Sony Xperia 1, sinematik çekimler için oldukça uzun yapıda 21: 9 ekran formatında geliyor.
Dünyanın ilk 4K OLED ekranını kullanan telefon olan Sony Xperia
1, sinematik çekimler için oldukça uzun yapıda 21: 9 ekran formatında geliyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:46 Kaynak: Youtube
Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babasını Kaybeden Mabel Matiz'e Taziye Telefonu!
Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı
Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi