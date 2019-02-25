Son Dakika Haberleri: Sony Xperia 1 İlk Bakış | 21: 9 Hdr Destekli 4k Oled Ekran!

Sony Xperia 1 İlk Bakış | 21: 9 Hdr Destekli 4k Oled Ekran!

1 saat önce

Dünyanın ilk 4K OLED ekranını kullanan telefon olan Sony Xperia 1, sinematik çekimler için oldukça uzun yapıda 21: 9 ekran formatında geliyor.

Dünyanın ilk 4K OLED ekranını kullanan telefon olan Sony Xperia 1, sinematik çekimler için oldukça uzun yapıda 21: 9 ekran formatında geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:46 Kaynak: Youtube

Sony Xperia, Genel
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