Son Dakika Haberleri: Sony Xperia 10 Plus İlk Bakış!

Sony Xperia 10 Plus İlk Bakış!

1 saat önce

Mobil Dünya Kongresinin ilk gününde Sony lansmanı ardından Xperia 10 Plus modeli incelemesiyle karşınızdayız.

Mobil Dünya Kongresinin ilk gününde Sony lansmanı ardından Xperia 10 Plus modeli incelemesiyle karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:26 Kaynak: Youtube

Sony, Genel
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