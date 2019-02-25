Sony Xperia 10 Plus İlk Bakış!
1 saat önce
Mobil Dünya Kongresinin ilk gününde Sony lansmanı ardından Xperia 10 Plus modeli incelemesiyle karşınızdayız.
Mobil Dünya Kongresinin ilk gününde Sony
lansmanı ardından Xperia 10 Plus modeli incelemesiyle karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:26 Kaynak: Youtube
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