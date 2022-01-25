Sony, yeni bir PlayStation oyunu üzerinde çalışıyor - Son Dakika

Sony, yeni bir PlayStation oyunu üzerinde çalışıyor

Sony, yeni bir PlayStation oyunu üzerinde çalışıyor
Son Güncelleme: 25.01.2022 08:41

LittleBigPlanet'in geliştiriciliğini üstlenen Sumo Digital'in açtığı yeni iş listesi nedeniyle, oyun hayranları LittleBigPlanet serisinin yeni oyunun geleceği yönünde bilgiler paylaştı.

LittleBigPlanet'in son oyunundan bu yana 7 yıldan fazla süre geçti. Kasım 2020'de Sackboy: A Big Adventure, serinin hayranlarına Sackboy dünyasına geri dönüş sağladı. Görünüşe göre Sony'nin üzerinde çalıştığı yeni oyun belli oldu.

LittleBigPlanet ilk olarak 2008 yılında PS3 konsoluna çıkış yapmıştı ve En İyi PS3 Oyunu Ödülü'ne layık görülmüştü. Ardından serinin ikinci ve üçüncü oyunları 3 yıl arayla çıkış yaparak piyasada birçok ödülün sahibi oldu.

LITTLEBIGPLANET 4 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Serinin en son oyunundan bu yana 8 yıl geçmesinin ardından yeni bir oyunu için ışıklar yakıldı. Oluşturulan yeni bir iş listesi, LittleBigPlanet'in serinin bir sonraki oyunu üzerinde çalışmanın büyük olasılıkla LittleBigPlanet 4'ün çoktan çalışmalara başlanıldığının düşünülmesine yol açıyor.

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Sony, yeni bir PlayStation oyunu üzerinde çalışıyor

2021'de LittleBigPlanet oyunları için birden fazla sunucunun kapatıldığı açıklanmıştı. Eski oyunların on yıldan daha eski olmasıyla, birçoğu bunun kaçınılmaz bir olay olarak gördü, ancak eski oyunların sunucularını kapattığı için yeni bir oyunla ilgili hiçbir şeyden bahsedilmemesine şaşırdılar. Bazı hayranlar LittleBigPlanet franchise'ının PS5 konsoluna çıkacağına inanmaya başlarken, bazıları Sony'nin özel franchise'larından birini terk etmesi için bir neden görmediğini dile getiriyor.

Sony, yeni bir PlayStation oyunu üzerinde çalışıyor

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Son Dakika Gamegar Sony, yeni bir PlayStation oyunu üzerinde çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sony, yeni bir PlayStation oyunu üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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