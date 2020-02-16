Sopa ile domuz kovalarken vuruldu, helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sopa ile domuz kovalarken vuruldu, helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Sopa ile domuz kovalarken vuruldu, helikopterle hastaneye yetiştirildi

6 saat önce

Samsun'da ormanlık alanda sopa ile domuz kovalarken tüfekle ateş edilmesi sonucu domuz kurşunuyla kolundan vurularak yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Sopa ile domuz kovalarken vuruldu, helikopterle hastaneye yetiştirildi, System.String[]

Samsun'da ormanlık alanda sopa ile domuz kovalarken tüfekle ateş edilmesi sonucu domuz kurşunuyla kolundan vurularak yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti. Ormanlık alana ulaşan ambulans helikopter yaralıyı alarak hastaneye götürdü.


Olay, Bafra ilçesi Meşelitürkmen Mahallesi'nin ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, domuzun tarlasındaki mahsule zarar vermesi üzerine Talip Karagöz (57) ormanlık alanında domuzların izini takip edip sopayla kovalamak istedi. Tüfek sesini duyan Karagöz, biranda sol kolunda acı hissetti. Kimliği belirsiz bir kişinin tüfeğinden çıkan domuz kurşunu Talip Karagöz'ün koluna isabet etti. Talip Karagöz için Samsun 112 Acil Servis istasyonuna bağlı ambulans helikopter olay yerindeki ormanlık alana giderek, yaralıyı alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ambulans helikopter pistinden kara ambulansına nakledilerek hastaneye götürülen Talip Karagöz, "Domuzların izini sürüp sopayla kovalıyordum. Silah sesi duyunca kolumdan vurulduğumu anladım. Kimin ateş ettiğini bilmiyorum" dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
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