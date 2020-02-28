Sopa ve demirlerle birbirlerine saldırdılar: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sopa ve demirlerle birbirlerine saldırdılar: 3 yaralı - Son Dakika

Sopa ve demirlerle birbirlerine saldırdılar: 3 yaralı

6 saat önce

Sopa ve demirlerle birbirlerine saldırdılar: 3 yaralıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada silah, sopa ve demir çubuklar kullanılırken, 3 kişi yaralandı.

Sopa ve demirlerle birbirlerine saldırdılar: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada silah, sopa ve demir çubuklar kullanılırken, 3 kişi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup cadde de karşılaştı. İki grup birbirlerine demir ve sopalarla saldırdı. Tabanca ile ateş edilirken, kurşunlar aracın kaportasına isabet etti. Kavgada Sedat K. (32) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sopa ve demirlerle birbirlerine saldırdılar: 3 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:13 Kaynak: DHA
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