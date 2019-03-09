Son Dakika Haberleri: Sopa  Ve Sandalyelerle Saldırdılar: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sopa  Ve Sandalyelerle Saldırdılar: 1 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDIIğdır'ın Söğütlü Mahallesi'nde aralarında husumet olan 2 grup arasındaki kavgada silah, sopa ve bıçakla kullanıldı.

Sopa  Ve Sandalyelerle Saldırdılar: 1 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI

Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi'nde aralarında husumet olan 2 grup arasındaki kavgada silah, sopa ve bıçakla kullanıldı. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan kavgada 1 kişi öldü, 2'i ağır olmak üzere 5 kişi ise yaralandı. Kavgada yere düşen iki kişiye sopa ve sandalyeyle saldıranların yanı sıra eline yollarda trafik uygulamaları için kullanılan huniyle yerde yatan bir yaralıya saldıran kişi de kameralara yakalandı.  

Olay, 4 Mart'ta merkez Söğütlü Mahallesi'nde İrfan Caddesi üzerinde geldi. Özdemir köyünde yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu bildirilen iki grup, mahallede karşılaşınca aralarında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar silah, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. 6 kişinin yaralandığı kavgayı jandarma ve polis müdahale etti. Havaya ateş açan güvenlik görevlileri biber gazı da kullanarak kavga eden vatandaşları ayırdı. Olayda her iki taraftan yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.A. ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına sandalye ve sopalarla vurulan A.A. (50) hayatını kaybederken, yaralılardan M.S.A., H.Ş.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

KAMERALARA YANSIDI

Mahallede meydana gelen kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlardan kaçarken yere düşen iki kişinin dayak yemesi kameralar tarafından kaydedildi. Yerde yatan yaralılara sopa ve sandalyelerle saldıranlardan birisinin trafik polislerinin yol uygulamasında kullandığı huniyle vurması dikkat çekti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçleri hastane ve Özdemir köyünde tedbir aldı.

Görüntü Dökümü

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-İş yeri güvenlik kamerası kavga görüntüleri

SÜRE: 29 SN BOYUT: 54 MB

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:34 Kaynak: DHA

Söğütlü, kavga, Güncel
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