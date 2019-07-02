Sopalı kavga kamerada
1 saat önce
Sopalı kavga kamerada Önce sopalarla dövüldü sonra silahla vurulduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki kişinin sopalı saldırısı sonrası silahla bacaklarından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:07 Kaynak: İHA
Sopalı kavga
kamerada
Önce sopalarla dövüldü sonra silahla vuruldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde iki kişinin sopalı saldırısı sonrası silahla bacaklarından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Sopalarla acımasız bir şekilde dövülen şahsın dayak yeme anı, bir apartmanın güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi
Odacıoğlu Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, sokaktaki evine girmek üzere arabasını park eden 26 yaşındaki D.M.B. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. D.M.B., sözlü tartışmanın büyümesi üzerine grubun sopalı saldırısına maruz kaldı. Şahıslardan biri, üzerindeki tabancayla D.M.B.'ye ateş etti. D.M.B., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, kimliği belirsiz şahıslar da araçla olay yerinden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarı sonucunda olay yerine ambulans ile çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Yaralı D.M.B., 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken; kaçtıkları otomobilin plakasından yola çıkarak saldırganların kimliğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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