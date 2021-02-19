sopalı kavga kamerada; 3 yaralı - Son Dakika
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sopalı kavga kamerada; 3 yaralı

19.02.2021 21:48
sopalı kavga kamerada; 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, ilçedeki Necmettin Cevheri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırsal Küçükçiçek Mahallesi'nde husumetli iki ailenin taşlı- sopalı kavgasında muhtar Mehmet Çiçek yaralandı. Olayı duyan muhtarın yakınları, ilçe merkezinde Kurt ailesinin fertleriyle karşılaşınca iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı ayırmak için polis havaya uyarı ateşi açtı. Güçlükle sonlandırılan kavgada Ahmet D., Halit Ö., Ahmet Ö., yaralandı. Yaralılar Harran Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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