Sopalı kavgayı polis güçlükle önledi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şans oyunları satıcısı ile müşteri arasında para verme yüzünden başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis kendilerine mukavemette bulunan müşteriyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olay Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde şans oyunları satan İ.Y. ile şans oyunları satın alan T.C. arasında para verme nedeniyle tartışma yaşandı. Taraflar birilerine küfür ve hakarette bulununca tartışa kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.Y. para kendisine küfür ve hakarette bulunan T.C.'ye sopa ile vurmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı önlemeye çalıştı. Kavga yatıştırılamayınca vatandaşlar durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri müşteriyi sakinleştirmeye çalışsada küfür ve hakarette bulununca etkisiz hale getirilip ters kelepçe takıldı. Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin yapılması için polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(Vedat Kılıç/ İHA)