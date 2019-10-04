Son Dakika Haberleri: Sopalı saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
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Sopalı saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

Antalya'da bir kişinin, otopark meselesi yüzünden tartıştığı sürücüye aracının içindeyken sopayla saldırma girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sopalı saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Antalya'da bir kişinin, otopark meselesi yüzünden tartıştığı sürücüye aracının içindeyken sopayla saldırma girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kepez ilçesinde Hırdavat malzemeleri satan S.Ü. 9 Ağustos'ta otopark meselesi yüzünden R.K. ile tartıştı.

R.K. elindeki sopayla otomobilinin içindeki S.Ü'ye saldırı girişiminde bulundu. R.K. olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Öte yandan ortaya çıkan olay anına ait görüntülerde, S.Ü'nün sopayla aracın içindeki R.K'ye saldırması, R.K'nin de aracıyla S.Ü. ve kavgayı yatıştırmaya çalışan kadına çarparak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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