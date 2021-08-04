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"Sopalı şifacı" kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk sona ermedi: Hocaya inanıyorum - Son Dakika

"Sopalı şifacı" kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk sona ermedi: Hocaya inanıyorum

04.08.2021 17:32

Birçok ülkede kendisini şifacı olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı iddia edilen, 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak kayıplara karıştı; ancak mühürlenen Başakşehir'deki ofisin önünde kuyruk dağılmadı. Bekleyenlerden biri, "Polis basmış burayı dediler, belki bırakırlar. Hocaya inanıyorum. İnternete girdik baktık ki İstanbul'da, geldik biz de" diye konuştu.

Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan, 12 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Mala Ali Kürdistani, Türkiye'ye geldi. Kürdistani, Başakşehir'de ofis açtı. Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi olma umuduyla ofise geldi.

SÖZDE TEDAVİYİ KAYDA ALIP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Kürdistani'nin asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor.

MÜHÜRLENEN OFİS ÖNÜNDE BEKLEMEYE DEVAM ETTİLER

Yapılan baskında ofisteki 3 kişi polis merkezine götürülürken Kürdistani kayıplara karıştı. Ancak mühürlenen ofis önünde kuyruk sona ermedi. Ofisin bulunduğu sitenin güvenli görevlileri gelenlere durumu iletti. Tedavi umuduyla gelenler tüm açıklamalara rağmen Mala Ali Kürdistani ismiyle bilinen Molla Ali Kalak'ı beklemeye devam etti.

"BAKTIK Kİ İSTANBUL'DA, GELDİK BİZ DE"

Ofisin önünde bekleyenlerden Nurettin Çiçekli, "Mala Ali Kürdistan'a geldik. Polis basmış burayı dediler, belki bırakırlar. Bırakırlarsa gelir o da, biz de bekliyoruz. Hanımın Bel fıtığı var, baş ağrısı var, göğsünde yara var onun için geldik. Hocaya inanıyorum. İnternete girdik baktık ki İstanbul'da, geldik biz de" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADAN GÖRÜP İNANDIK"

Ahmet Özkaya ise, " Almanya'dan geldik. İznimizi yarıda bırakıp Sinop'tan İstanbul'a geldik. Yokmuş burada, biz de beklemeyeceğiz. Sosyal medyadan görüp inandık" dedi. Özkaya'nın eşi Meryem Özkaya da, "Bir umut bekliyoruz belki çocuğumuz konuşur yürür. Zamanında hoca için Irak'a gidecektik. Randevu için bizden 25 bin euro istediler, randevuyu alacak kişiler istedi" ifadesini kullandı.

"KİMSE BİZ KAPANACAK DEMEDİ"

Ofis önünde bekleyen başka bir kişi ise, "Ben dün buralarda sordum, yarın gelecek dediler. Ben de bugün belki gelir diye yine geldim. Kimse bize kapanacak demedi" şeklinde konuştu.

Sopalı şifacı kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk sona ermedi: Hocaya inanıyorum

Suudi Arabistan, Başakşehir, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sopalı şifacı' kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk sona ermedi: Hocaya inanıyorum - Son Dakika


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