Iraklı "sopalı şifacı" yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi - Son Dakika
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Iraklı "sopalı şifacı" yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi

11.05.2022 11:19

Kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi ettiğini öne süren 'Mala Ali Kürdistani' lakaplı Iraklı Molla Ali Kalak, yaklaşık bir yıl sonra yeniden İstanbul'a geldi. Kalak'ın Beylikdüzü'nde yaşadığı öğrenildi.

Mala Ali Kürdistani, yakalanmamak için ofiste değil, evlerde ve otomobilin içerisinde sözde tedavi yöntemini uyguluyor. Mala Ali Kürdistani'nin kaldığı evi ve otomobil içinde yaptığı tedavi görüntülendi. Mala Ali Kürdistani sözde tedavisi sırasında karşısındaki kişiden önce kollarını uzatmasını istiyor. Sonra dua okuyarak, kafasına ve sırtına vuran Kalak, bu şekilde cin çıkardığını iddia ediyor. Mala Ali Kürdistani'nin sosyal medyasını da aktif kullandığı, konuşmalarını ve fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyor.

GEÇEN YIL OFİS AÇMIŞTI

Mala Ali Kürdistani, 12 Şubat 2020'de Suudi Arabistan'da tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da gelenMala Ali Kürdistani, Başakşehir'de bir ofiste çok sayıda hastaya şiddet uygulayarak, sözde tedavi ettiğini ileri sürmüştü. Mala Ali Kürdistani'nin bazı hastaları ve yakınlarının savcılığa yaptığı suç duyuruları üzerine polis ve sağlık ekipleri ofise baskın yapmıştı.

YAKALAMA KARARI VARDI

Mala Ali Kürdistani ofiste bulunamamış ama tedavide kullandığı belirlenen sopa, tahta parçaları, sedye ile fotoğraflarının basılı olduğu çok sayıda kitaba el konulmuştu. Ruhsatsız ve yetkisiz olduğu, tıbbi literatüre uymadığı tespit edilen ofis mühürlenmişti. Gözaltına alınan çalışanlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Mala Ali Kürdistanihakkında ise arama kararı çıkartılmıştı.

Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
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'SOPALI ŞİFACI' YİNE ORTAYA ÇIKTI 'SOPALI ŞİFACI' YİNE ORTAYA ÇIKTI

Beylikdüzü, Otomobil, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Iraklı 'sopalı şifacı' yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iraklı "sopalı şifacı" yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi - Son Dakika
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