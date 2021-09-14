Üye Girişi
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar - Son Dakika

Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar

14.09.2021 03:51

Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar Ambulans gelene kadar yerde yatan yaralı kardeşinin baş ucunda bekledi Adana'da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar

Ambulans gelene kadar yerde yatan yaralı kardeşinin baş ucunda bekledi

ADANA - Adana'da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Şüpheliler daha sonra yaraladıkları kişinin arabasının dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem A., Y.Y. ve İ.Y ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Y.Y ve İ.Y., Ekrem A.'yı önce sopayla öldüresiye dövdü. Ardından iki şüpheli Ekrem A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Daha sonra Y.Y. ve İ.Y. bıçakladıkları Ekrem A.'nın otomobilinin dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yerde yarı baygın halde yatan Ekrem A.'nın yakınları olay yerine geldi. Ekrem A.'nın kız kardeşi, kardeşinin yanına eğilerek ambulans gelene kadar başının ucunda durdu. Sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ekrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar

Seyhan, Polis, Fatih, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Erbakan'ın 23:08 Fatih Erbakan'ın "3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar" yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu 22:21 Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı 22:10 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor 21:28 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu 19:43 Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz 19:04 Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor 18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti 14:46 Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
22:10 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı
18:53 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
18:26 Haftalardır yoğun bakımda tedavi edilen 2 buçuk yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor
18:20 Abi kardeş, 5 ay aralıkla trafik kazasında hayatını kaybetti
18:15 Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp olan hazineyi buldu Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp olan hazineyi buldu         
22:26
Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi         
22:12
Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
22:04
Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer         
21:04
Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz         
18:01
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı         
11:54
Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz         
11:48
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 04:18:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement