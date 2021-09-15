Üye Girişi
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar - Son Dakika

Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar

15.09.2021 00:58
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar, System.String[]

Adana'da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Adana'da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Şüpheliler daha sonra yaraladıkları kişinin arabasının dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem A., Y.Y. ve İ.Y ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Y.Y ve İ.Y., Ekrem A.'yı önce sopayla öldüresiye dövdü. Ardından iki şüpheli Ekrem A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Daha sonra Y.Y. ve İ.Y. bıçakladıkları Ekrem A.'nın otomobilinin dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yerde yarı baygın halde yatan Ekrem A.'nın yakınları olay yerine geldi. Ekrem A.'nın kız kardeşi, kardeşinin yanına eğilerek ambulans gelene kadar başının ucunda durdu. Sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ekrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Seyhan, Polis, Fatih, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü 00:43 Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Alışkanlığı ağızları açık bıraktı! Sabahları bir bardak benzin içmeden güne başlamıyor 00:26 Alışkanlığı ağızları açık bıraktı! Sabahları bir bardak benzin içmeden güne başlamıyor Davutoğlu'ndan 23:50 Davutoğlu'ndan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusuna çarpıcı cevap: Görüşürüm
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali 22:49 Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Acun Ilıcalı, 22:34 Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış 22:02 Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı 20:54 Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur 18:01 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur

Son Dakika Haberleri
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
18:08 Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
17:45 Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları         
00:57
Şampiyonlar Ligi'nde ilklerin maçı! 4 penaltı atılan Sevilla-Salzburg karşılaşması tarihe geçti Şampiyonlar Ligi'nde ilklerin maçı! 4 penaltı atılan Sevilla-Salzburg karşılaşması tarihe geçti         
00:36
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum         
23:03
iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatı Apple tarafından açıklandı iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatı Apple tarafından açıklandı         
22:47
"Dayak yedim" ihbarı yaptı, evinde annesinin cansız bedeni bulundu         
22:08
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Kanalı aç" talebine Acun Ilıcalı yanıt verdi: Üye olsunlar da maçı izlesinler         
21:36
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı         
10:32
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 01:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement