Son Dakika Haberleri: Sopayla dövülen köpek koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Sopayla dövülen köpek koruma altına alındı

Sopayla dövülen köpek koruma altına alındı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sopayla dövülen köpek koruma altına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sopayla dövülen köpek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hallaçlar Mahallesi 3036 sokaktaki apartmanın bahçesinde bir kişinin zincire bağlı köpeğe sopayla vurması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, köpeğe sopayla vuran kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem başlatıldı.

Olayın yaşandığı adrese gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri, köpeği teslim alarak merkeze götürdü.

B

urada yapılan incelemede hayvanda iç kanama riskinin olduğu belirlendi.

Öte yandan, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) üyelerinin, köpeğe şiddet uygulayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Sopayla dövülen köpek koruma altına alındı

Merkezefendi, Hallaçlar, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanların zoruna gitti: Erdoğan, Maas'ı aşağıladı Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu: Pisliğin içindeyken tek hayvan horozdur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 23:22:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sopayla dövülen köpek koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]