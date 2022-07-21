Sopayla dövülerek öldürülme olayında karı koca çift tutuklandı - Son Dakika
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Sopayla dövülerek öldürülme olayında karı koca çift tutuklandı

21.07.2022 19:42
Sopayla dövülerek öldürülme olayında karı koca çift tutuklandı

Afyonkarahisar'da karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi çağırdığı evinde sopayla döverek öldüren koca ile eşi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi çağırdığı evinde sopayla döverek öldüren koca ile eşi tutuklandı. Öfkeli koca ifadesinde cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söylerken, karısı ise kocasının tacizciyi darp ederken evde olduğunu ve olayı görmediğini söylediği öne sürüldü.

Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, T.Ö. (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O.'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı koca bir plan yaparak Ramazan O.'yu evlerine davet ettiler. Bunun üzerine Ramazan O. arkadaşı V.K.'nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O., S.Ö. ile evin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.'yu döverek öldürdü. Çift daha sonra Ramazan O.'nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden karı koca çift tutuklanırken, V.K. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan S.Ö.'nün ifadesinde "Namus meselesi, dövdüm yol kenarına attım" şeklinde beyan verdiği öne sürüldü. Eşi T.Ö. ise Ramazan O.'nun eşi tarafından avluda darp edildiği sırada kendisinin evin içerisinde olduğunu ve olaydan bilgisinin bulunmadığını söylediği iddia edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sopayla dövülerek öldürülme olayında karı koca çift tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sopayla dövülerek öldürülme olayında karı koca çift tutuklandı - Son Dakika
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