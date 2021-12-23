Son dakika haberleri: Ankara'da otomobile sopalı saldırı kamerada - Son Dakika

Ankara'da otomobile sopalı saldırı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi elindeki sopayla otomobillere saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesin'deki 13 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi otomobilinden inerek, cadde üzerinde bulunan 06 PGU 53 plakalı araca sopayla saldırmaya başladı. Otomobilin camlarını parçalayan ve çeşitli yerlerine zarar veren şahıs daha sonra otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

4 araca daha zarar verdi

Aynı şahsın 1'i kamyonet olmak üzere toplamda 4 araca daha zarar verdiği öğrenildi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.