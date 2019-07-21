Son Dakika Haberleri: Sophia'yı yabancı düşmanlığına malzeme yapmalarına izin vermeyeceğiz
Son Dakika Güncel Haber

Sophia'yı yabancı düşmanlığına malzeme yapmalarına izin vermeyeceğiz

1 saat önce

LEİPZİG kentinde Alman dili ve debiyatı okuyan üniversite öğrencisi Sophia Lösche cinayeti davası salı günü başlıyor.

Sophia'yı yabancı düşmanlığına malzeme yapmalarına izin vermeyeceğiz, System.String[]
LEİPZİG kentinde Alman dili ve debiyatı okuyan üniversite öğrencisi Sophia Lösche cinayeti davası salı günü başlıyor. Sophia Lösche'nin ailesi duruşma öncesi aşırı sağın cinayeti siyasi malzeme yaptığını, buna müsaade etmeyeceklerini açıkladı. 28 yaşındaki Sophia Lösche, geçen yıl haziran ayında babasının yaş günü için ailesine gitmek istedi. Leipzig'ten Nürnberg'e gitmek için otostop yaptı. Faslı bir TIR şoförü Sophia'yı aldı ve Sophia'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi polise kayıp ilanı verdi. Alman basını Sophia'nın mülteciler tarafından öldürülmüş olabileceği haberlerine yer verdi. Almanya bu haberlerle çalkalandı. Aşırı sağ AfD Sophia'nın mülteciler tarafından öldürüldüğü iddiasını siyasi malzeme yaptı. Sophia'nın otobanda bindiği TIR'ın plakasını tespit eden polis, alarma geçti. Faslı TIR şoförü İspanya'da yakalandı ve Sophia'nın cesedi İspanya'nın Asparrena kenti yakınlarında otobanda buldu.

DAVA SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Katil zanlısı Faslı TIR şoförü salı günü Bayreuth Eyalet Mahkemesi'nde yargı önüne çıkıyor. Duruşma öncesi Sophia'nın ailesi cinayetin yabancı düşmanlığı ve siyasete malzeme yapılmasına karşı uyarıda bulundu. Ağabeyi Andreas Lösche, kardeşinin yıllarca yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı çalışma yaptığını belirtti ve "Biz Sophia'nın yabancı düşmanı amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Geçen yıl Chemnitz'deki yabancı düşmanı gösterilerde de 'mülteci kurbanı' olduğu iddialarıyla Sophia'nın büyük fotoğrafını taşınmıştı.
Leipzig, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'dan gidecek isimler Doğan Şentürk, "İsmail Küçükkaya kovuldu" iddiasına cevap verdi Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingi için kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 14:56:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sophia'yı yabancı düşmanlığına malzeme yapmalarına izin vermeyeceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]