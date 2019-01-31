Son Dakika Haberleri: Soprano Selva Erdener'den Unutulmaz Konser

Soprano Selva Erdener'den Unutulmaz Konser

1 saat önce

SOPRANO Selva Erdener, 'Biliyor musun?' isimli dördüncü albümünden eserlere yer verdiği 'Üç Kalp' adlı konseriyle Maltepe'de sahne aldı.

Soprano Selva Erdener'den Unutulmaz Konser, System.String[]
SOPRANO Selva Erdener, 'Biliyor musun?' isimli dördüncü albümünden eserlere yer verdiği  'Üç Kalp' adlı konseriyle Maltepe'de sahne aldı. Selva Erdener'in performansı dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Soprano Selva Erdener, geçtiğimiz yıl yayınladığı 'Biliyor musun?' isimli dördüncü albümünden eserlere yer verdiği  'Üç Kalp' isimli konseriyle Maltepe Belediyesi   Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesi'nin Ocak ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Erdener, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile 

çağdaş Türk bestecileri Turgay Erdener, Yalçın Tura ile şair Nazım Hikmet, Edip Cansever, Ahmed Arif, Karacaoğlan, Ataol Behramoğlu, Gonca Özmen ve Yaşar Nabi Nayır'ın unutulmaz şiirlerini bestelediği eserlerini seslendirdi. Erdener'e orkestra şefi, piyanist ve besteci İbrahim Yazıcı piyanosu ile eşlik etti. 

FAZIL SAY BESTELERİYLE NAZIM HİKMET VE AHMED ARİF'İ ANDI

Erdener, Fazıl Say'ın bestelerini yazdığı Nazım Hikmet'in 'Güz', Ahmed Arif'in 'Hasreti Uykularda' isimli eserini muhteşem ses tonu ve etkileyici yorumuyla seslendirerek dinleyicileri büyüledi.

'Keşanlı Ali Destanı', 'Yılanların Öcü', 'Toprak Ana' başta olmak üzere pek çok Türk filminin ve televizyon dizisinin hafızalara kazınan eserlerini besteleyen Yalçın Tura'nın 'Hasretinle Yandı Gönlüm' isimli eserini de yorumlayan Erdener, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:31 Kaynak: DHA

Maltepe, Selva Erdener, Güncel
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