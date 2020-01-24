'Sopranos' oyuncusu Annabella Sciorra, Harvey Weinstein ile yüzleşti: Tecavüze uğradım - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Sopranos' oyuncusu Annabella Sciorra, Harvey Weinstein ile yüzleşti: Tecavüze uğradım - Son Dakika Dünya

'Sopranos' oyuncusu Annabella Sciorra, Harvey Weinstein ile yüzleşti: Tecavüze uğradım

6 saat önce

Sopranos dizisinde rol alan aktris Annabella Sciorra çok sayıda cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya olan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein davasında tanık sandalyesine oturdu.

'Sopranos' oyuncusu Annabella Sciorra, Harvey Weinstein ile yüzleşti: Tecavüze uğradım, System.String[]

Sopranos dizisinde rol alan aktris Annabella Sciorra çok sayıda cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya olan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein davasında tanık sandalyesine oturdu.


Kendisinin de tecavüz kurbanı olduğunu ileri süren Sciorra Weinstein ile mahkemede yüzleşti. Weinstein'ın kendisine cinsel içerikli hediyeler gönderdiğini aktris Weinstein'in bir elinde bebek yağı bir elinde video kaset ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile habersiz şekilde kapısına geldiğini ve daha birçok rahatsız edici davranışta bulunduğunu da anlattı.

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Hollywood, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54 
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