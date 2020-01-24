Son Dakika › Dünya › 'Sopranos' oyuncusu Annabella Sciorra, Harvey Weinstein ile yüzleşti: Tecavüze uğradım - Son Dakika Dünya
'Sopranos' oyuncusu Annabella Sciorra, Harvey Weinstein ile yüzleşti: Tecavüze uğradım
6 saat önce
Sopranos dizisinde rol alan aktris Annabella Sciorra çok sayıda cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya olan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein davasında tanık sandalyesine oturdu.
Sopranos dizisinde rol alan aktris Annabella Sciorra çok sayıda cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya olan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein davasında tanık sandalyesine oturdu.
Kendisinin de tecavüz kurbanı olduğunu ileri süren Sciorra Weinstein ile mahkemede yüzleşti. Weinstein'ın kendisine cinsel içerikli hediyeler gönderdiğini aktris Weinstein'in bir elinde bebek yağı bir elinde video kaset ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile habersiz şekilde kapısına geldiğini ve daha birçok rahatsız edici davranışta bulunduğunu da anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hafter'in arkasında BAE ve Mısır var Hollanda, THY uçağıyla ilgili "gerçekler saklandı" iddiası için harekete geçti! CEO'yu ifadeye çağırdılar Putin, Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran