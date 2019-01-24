Sopron Basket - Fenerbahçe: 80-84
1 saat önce
FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 mağlup etti.
FIBA Avrupa
Ligi B Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe
Kadın Basketbol Takımı, Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 mağlup etti. Macaristan
'ın Sopron şehrinde bulunan Novomatic Arena'daki karşılaşmada ilk periyodu 19-12 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 40-34'lük üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü sağlayan Sopron Basket, periyodu 64-61 galip tamamladı. Son çeyrekte tekrar üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe, mücadeleden 84-80'luk skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin İtalya
'nın milli basketbolcusu Cecilia Zandalasini 24 sayıyla en skorer isim oldu. - İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38 Kaynak: DHA
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Başında Çıktığı 6 Maçta Sadece 1 Galibiyet Aldı
Ümraniyesporlu Taraftarlar, Fenerbahçe Maçının Son Anlarında, "Seneye Görüşürüz Fenerbahçe" Tezahüratında Bulundu
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a Elenmesi Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı
Yassine Benzia: Fenerbahçe'de Oynuyorsanız Bu Formaya Layık Olmalısınız