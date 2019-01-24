Son Dakika Haberleri: Sopron Basket - Fenerbahçe: 80-84

Sopron Basket - Fenerbahçe: 80-84

1 saat önce

FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 mağlup etti.

Sopron Basket - Fenerbahçe: 80-84, System.String[]


FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 mağlup etti. Macaristan'ın Sopron şehrinde bulunan Novomatic Arena'daki karşılaşmada ilk periyodu 19-12 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 40-34'lük üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü sağlayan Sopron Basket, periyodu 64-61 galip tamamladı. Son çeyrekte tekrar üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe, mücadeleden 84-80'luk skorla galip ayrıldı. 

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin İtalya'nın milli basketbolcusu Cecilia Zandalasini 24 sayıyla en skorer isim oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38 Kaynak: DHA

basketbol, Avrupa, Fenerbahçe, Spor
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