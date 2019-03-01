Son Dakika Haberleri: Soramazsın 10. Bölüm | Eski Eroin Bağımlısı

Soramazsın 10. Bölüm | Eski Eroin Bağımlısı

1 saat önce

Soramazsın'ın 10. bölümünde Kadir Soylu, bir Eski Eroin Bağımlısı'na soramayacağımız soruları cevapladı.

Soramazsın'ın 10. bölümünde Kadir Soylu, bir Eski Eroin Bağımlısı'na soramayacağımız soruları cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:45 Kaynak: Youtube

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