Soramazsın 10. Bölüm | Eski Eroin Bağımlısı
1 saat önce
Soramazsın'ın 10. bölümünde Kadir Soylu, bir Eski Eroin Bağımlısı'na soramayacağımız soruları cevapladı.
Soramazsın'ın 10. bölümünde Kadir Soylu, bir Eski Eroin Bağımlısı'na soramayacağımız soruları cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:45 Kaynak: Youtube
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