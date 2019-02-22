Soramazsın 9. Bölüm | Görme Engelli
1 saat önce
Soramazsın'ın 9. bölümünde Serdar Kulak, bir Görme Engelli'ye soramayacağımız soruları cevapladı.
Soramazsın'ın 9. bölümünde Serdar Kulak, bir Görme Engelli'ye soramayacağımız soruları cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:15 Kaynak: Youtube
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