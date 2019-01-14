Son Dakika Haberleri: Sordukları Adresi Bilmeyen 2 Kişiyi Vuran 3 Şüpheli Serbest

Sordukları Adresi Bilmeyen 2 Kişiyi Vuran 3 Şüpheli Serbest

1 saat önce

KONYA'da aynı mahallede yaklaşık 1 saat arayla 2 kişiyi sordukları adresi bilemedikleri için silahla yaralayan 3 kişi, polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sordukları Adresi Bilmeyen 2 Kişiyi Vuran 3 Şüpheli Serbest, System.String[]
KONYA'da aynı mahallede yaklaşık 1 saat arayla 2 kişiyi sordukları adresi bilemedikleri için silahla yaralayan 3 kişi, polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, geçen Cuma gecesi Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tuzludeve Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tamer Özkan'a (19), yanına yaklaşan minibüsün içindeki 3 kişi, adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyince minibüsün içindekiler, Özkan'a ve çevreye rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği bir iş yerinin camları kırılırken, Özkan da kalçasından yaralandı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özkan,  Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1 SAAT SONRA AYNI YERDE, AYNI OLAY

Olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı mahallede Fahri Efendi Caddesi'nde yürüyen Oktay Toraman'ın da (33) yanına yaklaşan minibüsün içindeki kişiler adres sordu. Toraman adresi bilmediğini söyleyince, yine minibüsün içinden rastgele ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobil, iş yeri ve evde hasar oluşurken, Toraman ise bacağından yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Toraman da aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İki olayın ardından bölgeye gelen,  Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganların içinde bulunduğu minibüsün Necdet U.'ya (20) ait olduğunu tespit etti.

OLAYDAN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Araştırmasını derinleştiren polis, Necdet U.'nun ve aynı yaştaki arkadaşı Hasan U.'nun  saat 22.00 sıralarında Kule Caddesi'ndeki kafede Kani Y., Onur Y., Mustafa F. ve Melih T. ile tartışıp kavga ettiğini belirledi. Kavga sırasında Necdet U. ve Kani Y.'nin hafif şekilde bıçakla yaralandığını, Necdet U.'nun yaralandıktan sonra Konya Numune Hastanesi'nde tedavi görüp taburcu olduğunu tespit etti.

Polis, Necdet U.'nun kavga ettiği 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Kavga ettikten sonra kafeden ayrıldıklarını ve silahlı saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirten 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, Necdet U., Hasan U. ve silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen arkadaşı Fatih K.'yi(25), bugün gözaltına aldı. 

'ADRESİ BİLMEDİKLERİ İÇİN VURDUK' 

Necdet U.'nun ilk ifadesinde, kafede kavga ettikleri grubun oturduğu Mehmet Akif Mahallesi'ne gelerek, bu kişileri bulmaya çalıştıklarını, o sırada adres sordukları kişilerin, adresi bilmeyince rastgele ateş açtıklarını söylediği belirtildi.  Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan 3 şüpheli, savcılığın  talimatı üzerine ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:22 Kaynak: DHA

Polis, kavga, Konya, 3. Sayfa
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