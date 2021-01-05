Sörf derslerine devam - Son Dakika

Sörf derslerine devam

05.01.2021 09:48
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Bir döneme damgasını vuran iki farklı dizinin oyuncuları. birbirlerine aşık olup bir yuva kurdular.

Bir döneme damgasını vuran iki farklı dizinin oyuncuları. birbirlerine aşık olup bir yuva kurdular. Şimdi iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Şu sıralar pandemi nedeniyle kameralardan uzak olan iki oyuncu en çok Miami plajlarında görüntüleniyor.The O.C adlı diziyle yıldızı parlayan Adam Brody ile yine bir döneme damgasını vuran Gossip Girl, dizisinin yıldızlarından Leighton Meester, önceki gün Miami'de plajda görüntülendi. İki çocuklu çift, günün büyük bir bölümünde sörf yaptı.Kendisi bir sörf tutkunu olan Brody, bu zevkini eşine de aşıladı. Meester de Adam Brody'nin eğitmenliğinde sörf öğrenmeye başladı. Görünüşe göre de bu konuda giderek ilerledi. Leighton Meester, sörf yapmayı "çok tatmin edici bir hobi" diyerek tanımlamıştı.ir dönem ekranlarda fırtına estiren Gossip Girl adlı diziyle tanınan 34 yaşındaki Leighton Meester ile The O.C adlı diziyle tanınan 40 yaşındaki Adam Brody, bir süre önce ikinci bebeklerine kavuştu.eighton Meester, 1986 yılında Teksas'ta dünyaya geldi. O sırada annesi uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olduğu için 3 aylıkken bir akrabasının yayına yollandı. Annesi serbest kaldıktan sonra tekrar onun yanına döndü. Leighton Meester il olarak Surface adlı dizide rol aldı. Daha sonra 23, Houses gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat ona asıl şöhretini Gossip Girl adlı dizi kazandırdı.am Brody ise The O.C adlı diziyle adını duyurdu. Bu dizideki Seth Cohen rolü ona kendisinin bile beklemediği bir şöhret getirdi. Brody bir dönem aynı dizideki rol arkadaşı Rachel Bilson ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat daha sonra bu uzun ilişki bitti. Leighton Meester ile Adam Brod, 2014 yılında evlendiler. Çift, yaklaşık bir yıllık bir flört döneminin ardından görkemli bir bekarlığa veda partisi yaptı ve sonra sadece aileleri ve yakınlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi. Çiftin 5 yaşında bir kızı ile geçtiğimiz yaz dünyaya gelen ikinci bir bebeği bulunuyor.

Sörf derslerine devam

Leighton Meester, Gossip Girl, Adam Brody, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sörf derslerine devam - Son Dakika Magazin


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