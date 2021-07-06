Üye Girişi
Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık - Son Dakika

Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık

06.07.2021 18:39
Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sezgin Yıldırım'ın kıyıya bıraktığı 2 bin 500 Euro (25 bin TL) değerindeki sörf tahtası ve ekipmanlarını çaldıkları belirlenen ve 5 gün sonra jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sezgin Yıldırım'ın kıyıya bıraktığı 2 bin 500 Euro (25 bin TL) değerindeki sörf tahtası ve ekipmanlarını çaldıkları belirlenen ve 5 gün sonra jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde sörf tahtası ve ekipmanlarını sahipsiz, çöpe atılacak malzeme sanıp aldıklarını, çalmadıklarını ileri sürdü.

Almanya'dan tatil için gelen Sezgin Yıldırım'ın Akyarlar Mahallesi, Fener Plajı mevkiinde, arkadaşları ile konuştuğu sırada kıyıya bıraktığı toplam 25 bin TL değerindeki sörf tahtası, uçurtması, bel kemeri ve kontrol barı geçen 29 Haziran'da saat 18.00 sıralarında çalındı. Yıldırım'ın şikayeti üzerine Akyarlar Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarına incelemeye alan ve çevredekilerin ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin E.D. ve E.Ç. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, önceki gün öğle saatlerinde evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Çalınan sörf tahtası ve ekipmanları da bulunup, sahibi Yıldırım'a tutanakla teslim edildi. Jandarma, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri satmak için müşteri arayıp, pazarlık yaptıklarını da belirledi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki ifadelerinde, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Kıyıdaki sörf malzemelerini sahipsiz, zannettik. O nedenle aldık. Çöpe atılacak bir malzeme sandık. Hırsızlık gibi bir niyetimiz yoktu" dedikleri öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve E.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.


Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık

Türk Lirası, Jandarma, Bodrum, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı 19:08 Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı 18:34 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu 18:17 Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu
Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası daha 18:15 Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası daha Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili 17:49 Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili Yalnız yaşayan kadının evine balkon kapısından giren şahıs tutuklandı 17:42 Yalnız yaşayan kadının evine balkon kapısından giren şahıs tutuklandı
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı         
19:24
Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı         
19:02
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı         
18:17
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı         
18:06
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır         
17:13
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok         
16:34
Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı         
15:59
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 19:32:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement