Üye Girişi
Sörf tutkunları Alaçatı'da buluştu - Son Dakika

Sörf tutkunları Alaçatı'da buluştu

15.11.2021 12:06
Sörf tutkunları Alaçatı'da buluştu

TYF 2021 Funboard Slalom Türkiye Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan TYF 2021 Funboard Slalom Türkiye Şampiyonası Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla, Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde Çeşme'de gerçekleştirildi.

9-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Şampiyonada U15 Kız, U15 Erkek, U17 Junior Kız, U17 Erkek, U21 Genç Kız, U21 Genç Erkek, Genç Master Erkek ve Yetişkin Erkek olmak üzere 8 kategoride toplam 54 sporcu yarıştı.

7'den 70'e herkes sörf için Alaçatı'ya geliyor"

Rüzgar sörfü konusunda ünü sınırları aşan Alaçatı'da gerçekleşen yarış ile ilgili konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Kumu, denizi ve rüzgarıyla ünlü Alaçatı'da yine sörf tutkunlarıyla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından 7'den 70'e herkes sörf için Alaçatı'ya geliyor. Biz de böyle güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Renkli görüntülere sahne olan ve yoğun bir ilgiyle gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. U15 Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Çağla Anadolu, U 15 Erkek kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Can Eskinazi U17 Junior Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Elif Ercan U17 Junior Erkek kategorisinde ferdi olarak yarışan Ali Günem,

U21 Genç Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Aylin Özay U21 Genç Erkek kategorisinde yarışları Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Ömer Üçer , Genç Master Erkek kategorisinde Büyükçekmece Mimar Sinan Rüzgar Sörfü Kulübü'nden Kürşad Serdar Varol, Erkek kategorisinde ise Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nden Ali Sinan Gerzile birinci oldu.

Sörf tutkunları Alaçatı'da buluştu

Çağla Kubat, Türkiye, Yelken, U21, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sörf tutkunları Alaçatı'da buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı 12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı 12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız 12:09 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum 11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:03 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi
11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı 10:53 Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı

Son Dakika Haberleri
12:58 İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
12:08 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız
11:59 4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu
11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor         
12:58
Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu         
12:53
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı         
12:13
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak         
11:26
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 13:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sörf tutkunları Alaçatı'da buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement