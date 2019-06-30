Son Dakika Haberleri: Sörf tutkunu ölümden döndü
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Sörf tutkunu ölümden döndü

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinden sörf yapmak için denize açılan bir kişi rüzgarın şiddetlenmesiyle denize düştü.

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Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinden sörf yapmak için denize açılan bir kişi rüzgarın şiddetlenmesiyle denize düştü. Boğulmak üzere olan sörf tutkununu deniz polisi kurtardı.

Olay Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sörf yapmak için denize açılan M.C.B., dalgaların arasında batıp çıkmaya başladı. Kısa süre sonra sörfün gözden kaybolmasıyla paniğe kapılan sahildeki vatandaşlar, sahil güvenlik ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi ekipler, kısa sürede olay yerine geldi. Suya batıp çıkan vatandaşa can simidi atan ekipler, boğulmak üzere olan M.C.B.'yi bota aldı. Sahile çıkarılan M.C.B., durumunun iyi olduğunu belirterek tedavi kabul etmeyerek limandan ayrıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
Güzelyalı Mahallesi, Mudanya, Bursa, Güncel
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