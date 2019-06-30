Son Dakika Haberleri: - Sörf tutkunu ölümden döndü
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- Sörf tutkunu ölümden döndü

28 dakika önce

- Sörf tutkunu ölümden döndüBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinden sörf yapmak için denize açılan M.C.B., rüzgarın şiddetlenmesi sonucu dengesini kaybedip denize düştü.

- Sörf tutkunu ölümden döndü
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinden sörf yapmak için denize açılan M.C.B., rüzgarın şiddetlenmesi sonucu dengesini kaybedip denize düştü. Boğulmak üzere olan sörf tutkununu Deniz Polisi kurtardı.
Olay Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sörf yapmak için denize açılan M.C.B., dalgaların arasında batıp çıkmaya başladı. Kısa süre sonra sörfün gözden kaybolmasıyla paniğe kapılan sahildeki vatandaşlar, sahil güvenlik ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi ekipler, kısa sürede olay yerine geldi. Suya batıp çıkan vatandaşa can simidi atan ekipler, boğulmak üzere olan M.C.B.'yi bota aldı.
Sahile çıkarılan M.C.B., durumunun iyi olduğunu belirterek tedavi kabul etmeyerek limandan ayrıldı.
- Sörf tutkunu ölümden döndü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
Bursa, Mudanya, Genel
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