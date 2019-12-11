Sörfçüler, 'kırmızı alarm'ı fırsata çevirdi - - Son Dakika
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Sörfçüler, 'kırmızı alarm'ı fırsata çevirdi -

6 saat önce

Meteorolojinin 'kırmızı alarm' verdiği Antalya'da sağanak öncesinde Konyaaltı Sahili'ne gelen sörfçüler, boyu 2-3 metreyi bulan dalgalarda sörf yapmanın keyfini çıkardı.

Sörfçüler, 'kırmızı alarm'ı fırsata çevirdi -, System.String[]

Meteorolojinin 'kırmızı alarm' verdiği Antalya'da sağanak öncesinde Konyaaltı Sahili'ne gelen sörfçüler, boyu 2-3 metreyi bulan dalgalarda sörf yapmanın keyfini çıkardı.

Meteorolojinin Antalya için 'kırmızı kod' alarmı vermesinin ardından kentte hazırlıklar tamamlandı. Metrekareye 100- 250 kilogram yağışın beklendiği Antalya'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 14, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü. Antalya'da akşam saatlerinde beklenen şiddetli sağanak öncesinde amatör balıkçılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelen 4 sörfçü ise boyu 2 metreyi bulan dalgalarda sörf yapmanın keyfini çıkardı. Denizin turkuaz rengine büründüğü Konyaaltı Sahili'nde sörfçüler keyifli dakikalar yaşadı.


Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:11 Kaynak: DHA
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