Son Dakika Haberleri: Sörfçüler rüzgarın tadını çıkardı
Son Dakika Spor Sörfçüler rüzgarın tadını çıkardı

Sörfçüler rüzgarın tadını çıkardı

7 saat önce

Sıcak havaların birkaç gün öncesine kadar etkili olduğu Marmaris'te artık soğuk ve yağışlı hava kendini hissettirmeye başladı.

Sörfçüler rüzgarın tadını çıkardı, System.String[]

Sıcak havaların birkaç gün öncesine kadar etkili olduğu Marmaris'te artık soğuk ve yağışlı hava kendini hissettirmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar zaman zaman etkisini arttırırken sörfçüler yağmurun ve rüzgarın tadını çıkardı.


Rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü (kitesurf) yapan sporcular gün boyu Marmaris sahilinde keyif yaptı. Bomboş denizde gönüllerince sörf yapma imkanı bulan sporcuların keyfi gün boyu sürdü. Yılın her mevsimi güzel olan Marmaris'te sörfçülerin rüzgardaki keyfi ekranlara bu şekilde yansıdı. - MUĞLA

Marmaris, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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