Sorgun 1. Kitap Fuarı'nı 85 bin kişi ziyaret etti

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye tarafından düzenlenen Sorgun 1. Kitap Fuarı'nı 10 günde 85 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Ekinci, Şakir Efendi Şehir Meydanı'na "Sevdamız Kitap" sloganı ile açtıkları kitap fuarına, il merkezi, ilçeler ve komşu illerden ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini belirtti.

Kitap fuarını geleneksel hale getireceklerini aktaran Ekinci, "İlkini gerçekleştirdiğimiz kitap fuarı ile Sorgun'un büyük bir ihtiyacını karşıladık. Fuarla birlikte kitaplarla ilgilenen büyük bir kitleyi gün yüzüne çıkardık. Burayı bölgenin en büyük kitap fuarı olarak nitelendirebiliriz. Beklentiyi fazlasıyla karşıladık. Fuarımızda 75 yayınevi ve 55 yazar, 10 gün boyunca kitapseverler ile buluştu." dedi.

Ekinci, vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"85 bin ziyaretçi ile ilkini düzenlediğimiz kitap fuarında çıtayı yüksek tuttuk. Diğer seneler bu sayının çok çok üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah yine örnek olacağız. Açılışı biz yaptık, devamının da geleceğine inanıyorum. Sadece Sorgun için değil bölgemiz için büyük bir kültürel kalkınma projesi oldu. Gelemeyip üzülenler oldu ama hiç merak etmesinler çok daha büyük projeler gerçekleştireceğiz."