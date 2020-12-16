Sorgun'a biyolojik atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika

Yozgat'ta Sorgun Belediyesi tarafından Avrupa Birliği'nin katkısıyla yaptırılacak biyolojik atık su arıtma tesisinde çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, Eğriöz Deresi üzerine kurulacak olan arıtma tesisi ile derenin daha temiz kalacağını belirtti.

Kısa zaman içerisinde tamamlamayı planladıkları tesisle birlikte hem kanalizasyonda arıtma oranının yüzde 100'e çıkacağını hem de Eğriöz'deki kirliliğin tamamen ortadan kalkacağını vurgulayan Ekinci, "Günlük 9 bin 100 metreküp su arıtma kapasiteli tesis projesinin açılış toplantısını digital ortamda gerçekleştirerek ilk adımı attık. Belediyemiz tarafından Çatmasöğüt Mahallesi karşısında daha önceden kamulaştırması yapılan 24 bin 100 metrekarelik alana inşa edilecek projenin yüzde 85'i Avrupa Birliği katkısıyla, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yüzde 9'u da eş finansman olarak belediyemiz tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Ekinci, projenin 2 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.