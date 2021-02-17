Sorgun'a Millet Bahçesi ve OSB müjdesi - Son Dakika

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Sorgun ilçesine Millet Bahçesi ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılacağı müjdesini verdiğini bildirdi.

Kılıç, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı makamında ziyaret ettiklerini ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Sorgun'a yapılacak yatırımlar konusunda Oktay'dan yardım istediklerini dile getiren Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Sorgun'a iki müjdeli haber verdi. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Millet Bahçesi projesi, bir diğeri ise Bozok Organize Sanayi Bölgesi. Sayın Oktay, Millet Bahçesi projesinin mayısta ihalesinin yapılacağını belirtirken, gerek Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gerekse istihdam yönünden ilçemize önemli katkılar sağlayacak Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı inşaatına da en kısa sürede başlanıp, bitirileceği bilgisini verdi." dedi.