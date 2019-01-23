Son Dakika Haberleri: Sorgun Agahefendi İlkokuluna Bilim Sınıfı Açıldı

Sorgun Agahefendi İlkokuluna Bilim Sınıfı Açıldı

24 dakika önce

Sorgun Agahefendi İlkokulunda TANAP desteği ile Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Sınıfı açıldı.

Sorgun Agahefendi İlkokuluna Bilim Sınıfı Açıldı, System.String[]
Sorgun Agahefendi İlkokulunda TANAP desteği ile Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Sınıfı açıldı.

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Sınıfı projesinin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, sınıfın Yozgat'ta bir ilk olduğunu belirtti.


TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından finanse edilen projenin, Agahefendi İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından yürütüldüğünü ifade eden Ekinci, "Proje, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarını bünyesinde barındırarak bunlara bütüncül bir bakış açısı getiren bir sistemdir. Bu sistemle çocuklar, okul öncesinden itibaren fen ve matematiği ders olarak değil, hayatın bir parçası olarak görür, mühendislik becerilerini kullanarak ürün tasarlar." dedi.

Ekinci, proje ilgili ilk olarak öğretmenlere eğitim verildiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Ekinci, Sorgun, Eğitim
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