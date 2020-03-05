Sorgun atık su arıtma tesisinde ihale aşamasına gelindi - Son Dakika
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Sorgun atık su arıtma tesisinde ihale aşamasına gelindi

6 saat önce

Sorgun Belediyesi tarafından yapımı planlanan Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezaretinde inşaat işine teklif verecek firmaların katılımı ile Belediye Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sorgun atık su arıtma tesisinde ihale aşamasına gelindi, System.String[]

Sorgun Belediyesi tarafından yapımı planlanan Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezaretinde inşaat işine teklif verecek firmaların katılımı ile Belediye Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Katılım sağlayan firmalarla birlikte proje alanına giden Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Mükremin Mahallesi yakınlarına kurulması planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hakkında bilgilendirmede bulundu.


Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin ihale aşamasına geldiğini ifade eden Ekinci, "9 bin 100 metreküp kapasiteli tesisin yaklaşık maliyeti 10 milyon avronun üzerinde. Belediyemiz tarafından daha önceden kamulaştırması yapılan 24 bin 100 metrekarelik alana inşa edilecek projenin yüzde 85'i AB katkısıyla, yüzde 6'sı Çevre Şehircilik Bakanlığınca, yüzde 9'u da eş finansman olarak belediyemiz tarafından karşılanacak." dedi.

Sorgun Belediyesi, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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