Sorgun Barajının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

MERSİN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin'de yapımı devam eden Sorgun Barajında bu yıl sonunda su tutmayı hedeflediklerini belirterek, barajın devreye girmesiyle 60 bin dekar tarım alanının sulanacağı bildirdi.

DSİ, Mersin'in Erdemli ilçesinin 45 km kuzeybatısında, Sorgun Mahallesinin güneyinde, Sorgun Deresi (Alata Çayı) üzerinde inşa edilmekte olan Sorgun Barajında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Mersin'de bu yıl tamamlamayı hedeflediğimiz 4 barajdan biri olan Sorgun Barajı, 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 60 bin dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek. Ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacak" dedi.

"Ülke ekonomisine yıllık 122 milyon TL katkı sağlanacak"

Ulaşım yolları, vana odası ulaşım yolu, 586 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli ve gövde dolgusunun tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, "2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz barajda, dolusavak beton imalatlarına ve önyüz betonu için hazırlıklara devam ediliyor. Temelden yüksekliği 109 metre ve su depolama kapasitesi 53 milyon metreküp olan Mersin Sorgun Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 122 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - MERSİN