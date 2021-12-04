Sorgun Belediye Başkan Ekinci'den madencilere ziyaret - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle ilçede kömür çıkartan madencileri ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Ekinci, çalışanların gününü kutladı.

Madencilerin, alın teri ve emeğin en güzel örneğini verdiğini belirten Ekinci, "İlçemizde faaliyet gösteren kömür işletmelerinde ve tüm dünyada çalışan madenci kardeşlerimize kazadan uzak sağlıklı günler diliyorum. Helal kazancın, alın terinin ve emeğin en güzel örneği olan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, tüm maden emekçilerine ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum. Yaşamını yitiren madencilerimiz anısına ilçemizde yaptırdığımız madenciler anıtı onlara olan vefamızın güzel bir örneğidir." dedi.