Sorgun Belediye Başkanı Ekinci başarılı belediye başkanı seçildi - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi.



Başkan Ekinci, KAMU-DER tarafından gerçekleştirilen sosyal medya araştırmaları ve anketler neticesinde her yıl düzenlenen "KAMU-DER Geleneksel Ödülleri" programına, "Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı" sıfatıyla davet edildi.



Başkan Ekinci, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Biz bu göreve hizmet aşkıyla talip olduk. Bismillah deyip başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz durmadan arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Çalışmalarımızın bu şekilde takdir edilmesi, bizlerde olan çalışma şevkini daha da artırdı. Amacımız Sorgun'u yaşanabilir bir şehir yapmak. Bunun için de aynı hız ve azimle çalışmalarımız devam edecek." dedi.