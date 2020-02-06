Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'den ev ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'den ev ziyaretleri - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'den ev ziyaretleri

6 saat önce

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorun ve isteklerini dinliyor.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'den ev ziyaretleri, System.String[]

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorun ve isteklerini dinliyor.

Belediye Başkanı Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir şehre belediye başkanı olmanın yol veya kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi.

Ekinci, göreve geldiği günden itibaren ev ziyaretlerini sürdürdüğünü anlatarak, "Biz her zaman yaşlılarımızın, hasta ve kimsesizlerin yanında olacağız, belediyemizin hizmet elini uzatacağız. Hedefimiz ihtiyacı olanın hamisi olmaktır. Belediyemiz biz görevde olduğumuz sürece hemşehrilerimizin hizmetkarı olacaktır ve bu tür ziyaretleri aralıksız sürdürecektir." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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