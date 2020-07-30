Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'den Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uyarısında bulundu.

Ekinci, son günlerde koronavirüs salgınının Sorgun'da önemli ölçüde artış gösterdiğini vurgulayarak, Kurban Bayramı'nı vatandaşların güvenli ve sağlıkla geçirmeleri için dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yapılan uyarılara rağmen vatandaşların yeterli tedbir almadıklarını aktaran Ekinci, "Bu nedenle 15-20 gün öncesinde hiç görülmeyen koronavirüs vakasında önemli artış oldu. Bu nedenle bayramda kalabalık oluşturmayalım. Maske takalım ve sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. Bayramı ağız tadıyla geçirelim." dedi.