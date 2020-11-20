Sorgun Belediye Başkanı Ekinci el sanatları kursunu ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Belediye, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle açılan mesleki ve el sanatları kursuna katılan kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Ekinci, burada yaptığı açıklamada, belediye tarafından yer tahsisi yapılarak açılan meslek edindirme ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kurslarının, kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

Dikiş nakış, bakır işlemeciliği, çini, üç boyutlu rölyef gibi kurslara yaklaşık 75 kadın kursiyerin katıldığını aktaran Ekinci, "Hem meslek edinme hem de gün başına aldıkları ücret ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. İleriye dönük ise kalifiye personel yetiştirmiş oluyoruz. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını da alacaklar ve kendileri içinde işlerini kurma fırsatı bulacaklar. Biz de belediye olarak kendilerine her türlü olanağı vermeye çalışacağız." dedi.

Kurslardan oldukça verim alındığını belirten kursiyerler de kendilerini ziyaret eden Ekinci'ye teşekkür etti.