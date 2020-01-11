Sorgun Belediye Başkanı Ekinci gazetecilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun Belediye Başkanı Ekinci gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci gazetecilerle buluştu

6 saat önce

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yozgat'ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci gazetecilerle buluştu, System.String[]

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yozgat'ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.


Ekinci, Belediye Sosyal Tesislerindeki etkinlikte, gazetecilerin gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalıştığını, halkı bilgilendirme adına kamu görevi yaptığını söyledi.


Gazetecilik mesleğinin fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Ekinci, "Küçük şehirlerde gazetecilik yapmak elbette büyük şehirlere göre daha zordur. Buna rağmen şehrimizde görev yapan gazeteci arkadaşlarımız, sorumluluklarının bilincinde hareket ederek, hem bizlerin sesinin halkımıza ulaşmasına hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyor." dedi.


Başkan Ekinci, gazetecilere 8 aylık görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri de anlattı.

Mustafa Erkut Ekinci, Yozgat, Sorgun, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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