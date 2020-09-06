Sorgun Belediye Başkanı Ekinci kahvehane işletmecilerinin sorunlarını dinledi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kahvehane işletmecileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm esnafa ilk günden itibaren her konuda destek olduklarını söyledi.

Belediye olarak esnafa yardım konusunda ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Ekinci, "Pandemi süresinde katı atık vergisinde, kartlı su sayaçlarına yapılan su yüklemelerinde indirim uyguladık. Gıda yardımında bulunduk, kiracılarımızdan kira almadık." dedi.

Ekinci bugün de kahvehane işletmecileriyle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu zor dönemi el ele, birbirimize destek olarak atlatalım, bu sıkıntılı süreci atlatalım." diye konuştu.