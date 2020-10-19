Sorgun Belediye Başkanı Ekinci mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Meclis Salonu'nda muhtarların gününü kutlayan Ekinci, muhtarların yerel yönetimlerin omurgasını oluşturduğunu söyledi.

Muhtarların üstlendikleri sorumluluğun çok önemli olduğunu vurgulayan Ekinci, muhtarlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışan yerel yöneticilerin daha başarılı olacağını aktardı.

Ekinci, "Muhtarlarımız bir bütünün parçaları ve yerel hizmet çarkının en güçlü dişlileridir. Muhtarlarımız olmadan bu mekanizma sürekli yarım ve eksik kalır. Dolayısıyla muhtarlarımız bizim diğer yarımız, demokrasimizin temel yapı taşı, en güçlü yanımız ve birlikte inşa ettiğimiz yarınlarımız demektir." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar da Ekinci'ye teşekkür etti.