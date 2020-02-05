Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, öğrencilere belediye başkanlığını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, öğrencilere belediye başkanlığını anlattı - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, öğrencilere belediye başkanlığını anlattı

7 saat önce

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun düzenlemiş olduğu "bir konu bir konuk" adlı programda belediye başkanlığını anlattı.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, öğrencilere belediye başkanlığını anlattı, System.String[]

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun düzenlemiş olduğu "bir konu bir konuk" adlı programda belediye başkanlığını anlattı.


Programda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Ekinci, nasıl belediye başkanı olunacağını, belediye başkanının görevlerini anlatarak öğrencilerin belediyeden taleplerini ve Sorgun'u nasıl görmek istediklerini dinledi.

Belediye başkanlığının bir meslek olmadığını söyleyen Ekinci, "Belediye başkanlığı tek başınıza her şeyi sizin isteyip başarabileceğiniz bir şey değildir. Tek başınıza başarılı olamazsınız. İyi, vefakar ve donanımlı bir kadronuzun olması gerekir. Tabii sadece bu da yetmez. Halkın istekleri, sorunları, şikayetlerine de kulak vermelisiniz. Üretken olmalısınız. İyi bir ekip çalışması ve halkın sizin vadettiğiniz, sunduğunuz proje ve çalışmalarınıza onay ve yetki vermesi gerekir." dedi.

Sorgun, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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