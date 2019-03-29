Sorgun Belediye Başkanı Gürbüz'den Veda Yemeği

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, belediye encümen üyeleri ile daire müdürlerine veda yemeği verdi.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, belediye encümen üyeleri ile daire müdürlerine veda yemeği verdi.



Belediye sosyal tesislerinde verilen yemek sonrası konuşan Gürbüz, 10 aydır sürdürdüğü belediye başkanlığı süresince bir çok işe imza attıklarını, sürenin kısa olması nedeniyle planladığı büyük projeleri hayata geçiremediğini belirtti.



Görev süresi boyunca, gerek belediye meclis üyeleri, gerek daire müdürleriyle herkesle uyum içerisinde çalışmaya gayret ettiğini anlatan Gürbüz, "Şimdi pazar günü yerel seçim olacak. Bizler yeni başkanımızı, yeni meclis üyelerimizi seçeceğiz. Bizlere düşen yeni görev alacak arkadaşlarımıza da aynı uyum içerisinde çalışma şansı tanımaktır. Ben yerel seçimlerin ülkemize, ilimize, ilçemize hayırlı olmasını, sizlerden de hakkınızı helal etmenizi diliyorum." dedi.





Başkan Gürbüz, konuşmasının ardından tüm meclis üyelerine ve daire müdürlerine plaket takdim etti.

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