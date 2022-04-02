Sorgun Belediyesi 3 bin aileye gıda yardımı yapacak - Son Dakika
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Sorgun Belediyesi 3 bin aileye gıda yardımı yapacak

02.04.2022 13:58
Sorgun Belediyesi 3 bin aileye gıda yardımı yapacak

Sorgun Belediyesince ramazan dolayısıyla 3 bin aileye gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Sorgun Belediyesince ramazan dolayısıyla 3 bin aileye gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, içerisinde kuru baklagiller, şeker, çay, salça, yağ, makarna, kahvaltılık ürünler bulunan kolilerinin dağıtımına başlandığını belirtti.

Belediye olanakları ile hazırlanan kolilerin dağıtımının kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Ekinci, "Ramazan ayında her sene olduğu gibi bu sene de belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi yardımında bulunuyoruz. 4 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlattığımız kolilerimizi hemşehrilerimize ulaştırmaya başladık. Amacımız ihtiyaç sahibi ailenin bütçesine biraz olsun katkı sağlamak." dedi.

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Mustafa Erkut Ekinci, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun Belediyesi 3 bin aileye gıda yardımı yapacak - Son Dakika


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