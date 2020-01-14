Sorgun Belediyesi başarılı öğrencileri "sinema" ile ödüllendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun Belediyesi başarılı öğrencileri 'sinema' ile ödüllendirdi - Son Dakika

Sorgun Belediyesi başarılı öğrencileri "sinema" ile ödüllendirdi

7 saat önce

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrencileri sinema ile ödüllendirdi.

Sorgun Belediyesi başarılı öğrencileri

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrencileri sinema ile ödüllendirdi.

Öğrencilerle Yozgat'ta bir alışveriş merkezindeki sinemaya gelen Ekinci, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" animasyon filmini seyretti.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında başarılı öğrencileri sinema ile ödüllendirdiklerini söyledi.

Turnuva sonunda öğrencilere sürpriz yaptıklarını ifade eden Ekinci, "Öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak amacıyla yarıyıl tatili öncesi böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimizdir, onlara yapılan yatırımların hiçbiri boşa değil. Onları güldürmek, eğlendirmek bizim için sevinç kaynağı. Onlarla birlikte zaman geçirmekte bizi dinlendiriyor." dedi.


Öğrenciler de Ekinci'ye teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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