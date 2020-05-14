Sorgun Belediyesi çöpleri kaynağında ayrıştırmak için çalışma başlattı - Son Dakika

Sorgun Belediyesi Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki çöp konteynerlerini kaldırarak, yerine atık toplama kutuları koydu.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması hedefiyle, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı"na Sorgun Belediyesi olarak tam destek verdiklerini belirtti.



Başlatılan yeni uygulamayla Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki çöp konteynerleri kaldırıldıklarını aktaran Ekinci, "Konteyner yerine tüm atıkların kaynağında ayrışmasını sağlayan metal-cam, plastik-kağıt, evsel atık kutularının yer aldığı sıfır atık toplama noktaları oluşturuldu." dedi.



Ekinci, Sorgun halkının bu uygulamaya sıcak bakacağından emin olduğunu vurgulayarak, "Yaşadığımız yeri korumak ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar elli ton atık kağıdı geri dönüşüme gönderdik. Burada ki amacımız tüm atıkları kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüşüm için daha yararlı hale getirmek. Sorgunlu hemşehrilerimin de ambalaj atıklarını uygun kutulara atarak bu projeye destek vermelerini temenni ediyorum." diye konuştu.